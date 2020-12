Acidente na BR-381: crianças passageiras do ônibus continuam internadas

Ônibus despencou da ponte na BR-381, em João Monlevade, na última sexta-feira (4/12) (foto: Reprodução)

Permanecem internadas as trêsdo acidente com um ônibus, na BR-381, em, que foram transferidas para Belo Horizonte.O ônibus da empresa Localima caiu do viaduto conhecido como, que fica no km 350 da rodovia. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Minas Gerais confirmaram, até o momento, 19 mortes decorrentes do acidente. No total, 45 pessoas estavam no ônibus.De acordo com boletim divulgado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (), no fim da manhã desta terça-feira (8/12), a menina, de 7 anos, passou por uma cirurgia no tornozelo nessa segunda, no Hospital João XXIII, e retornou para a observação na enfermaria do Hospital Infantil João Paulo II. "Ela está bem", informa o boletim diário.A outra criança, um menino de 10 anos, continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital João XXIII, grave e estável, sem previsão de alta.O adulto, de 33 anos, também está na UTI do HJXXIII, também grave e estável.Um avião Hércules-130, da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou na tarde dessa segunda-feira, do aeroporto da Pampulha, levando os corpos de 14 vítimas do acidente de ônibus ocorrido na sexta-feira na BR-381, próximo a João Monlevade. Uma hora depois, um jato C-99, também da FAB, partiu em direção a Maceió, capital de Alagoas, conduzindo 24 parentes e vítimas que tiveram alta hospitalar.O destino final seria Mata Grande, em Alagoas. Outros familiares e amigos das vítimas foram ao terminal se despedir dos viajantes, sob forte comoção. Dez feridos permanecem internados, sete no Hospital Margarida, de Monlevade, e três em Belo Horizonte, nos hospitais João XXIII e João Paulo II. Na operação de embarque, duas pessoas – uma vítima e um acompanhante – não conseguiram chegar a tempo.Elas vinham de Monlevade, mas o carro cedido pela prefeitura da cidade apresentou problemas mecânicos. Segundo a Polícia Militar, elas seguiriam para o estado nordestino em voo comercial com passagens oferecidas pelo governo de Minas.