Van com 18 pessoas bate em caminhão durante chuva, em Curvelo

Duas vítimas foram levadas para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo (foto: Google Street View/reprodução)

Uma batida entre umae um caminhão deixoupessoas feridas na manhã desta terça-feira em, na Região Central do estado.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo ao km 599, por volta das 11h. O motorista da van, que transportava 18 pessoas, perdeu o controle durante uma fortena região. O veículo aquaplanou e colidiu com um caminhão-baú que transportava produtos diversos.Segundo a corporação, 13 pessoas precisaram de atendimento médico, todas elas estavam com ferimentos leves semDuas vítimas, uma mulher de 30 anos e um menino de 8 foram conduzidos pelos bombeiros até o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo.