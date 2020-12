Quarta será de tempo chuvoso em grande parte de Minas Gerais

Manhã de céu nublado em Belo Horizonte. Na foto, trecho da Avenida Antônio Carlos com trânsito lento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)





previsão do tempo para esta quarta-feira indica chuva na maior parte de Minas Gerais. Na capital e região metropolitana, há possibilidade de pancadas e trovoadas a qualquer hora do dia. No Triângulo Mineiro, do tempo para esta quarta-feira indicana maior parte de. Na capital e região metropolitana, há possibilidade de pancadas e trovoadas a qualquer hora do dia. No onde a chuva forte provocou alagamentos em Uberlândia ontem , ainda há possibilidade de precipitações isoladas.





Em Belo Horizonte, onde chove em alguns pontos desde a madrugada, a previsão para hoje é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 17°C e 25°C. Na região metropolitana, onde também deve chover, a temperatura mínima foi de 16°C e a máxima pode chegar aos 26°C. Em todo o estado, a mínima registrada foi de 13°C no Sul e a máxima prevista é de 33°C nas regiões Norte e Noroeste de Minas, onde também chove.





Ainda segundo Claudemir Azevedo, do início da madrugada até as 7h, o volume de chuva na estação meteorológica do Cercadinho, na Região Oeste da capital, foi de 63 milímetros. Em Ibirité, na Grande BH, foram 78,8 milímetros. Em Patrocínio, no Alto Paranaíba, onde também ocorreram alagamentos ontem, o volume de chuva na madrugada foi de 45,4 milímetros. Em Minas Gerais, o destaque é São Romão, onde choveu 104,6 milímetros.





Volume de chuva por regional de Belo Horizonte





Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar da chuva a madrugada foi tranquila na capital, sem ocorrências relacionadas. A Defesa Civil divulgou hoje o volume de chuva das nove regionais da cidade. Os maiores índices da madrugada ocorreram nas regiões Centro-Sul e Noroeste. Veja abaixo:





ACUMULADO DE CHUVAS (mm), nas últimas 6 horas. Em 09/12/20 às 5h:

Barreiro: 43.2 (12%)

Centro Sul: 58.2 (16.2%)

Leste: 41 (11.4%)

Nordeste: 56.2 (15.7%)

Noroeste: 26 (7.2%)

Norte: 24.4 (6.8%)

Oeste: 33.6 (9.4%)

Pampulha: 9.8 (2.7%)

Venda Nova: 8.2 (2.3%)





ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em DEZEMBRO até 5h do dia 09:





Barreiro: 130.4 (36.3%)

Centro Sul: 103.4 (28.8%)

Leste: 66 (18.4%)

Nordeste: 76.2 (21,2%)

Noroeste: 57.6 (16%)

Norte: 44 (12.3%)

Oeste: 114.4 (31.9%)

Pampulha: 39 (10.9%)

Venda Nova: 63.4 (17.7%)





Média Climatológica DEZEMBRO: 358,9 mm