Inmet alerta para chuvas intensas nas próximas horas em BH

Tempo ficará nublado neste domingo, com grande possibilidade de pancadas de chuva (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou comunicado alertando que Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva neste domingo (20/12) entre 20mm e 30mm, com ventos intensos de 40km/h a 60 km/h. Segundo a classificação do instituto, a chuva atinge o nível de alerta amarelo, o terceiro na escala, que representa perigo potencial.

Nesta tarde, os termômetros devem ficar entre 19ºC e 31ºC, com umidade relativa do ar entre 60% e 100%. Segundo a previsão, o sol deverá ficar entre nuvens, com possibilidade de trovoadas isoladas.





À noite, as nuvens vão se acentuar, com grande chance de pancadas de chuva e trovões. Nesse caso, os meteorologistas recomendam evitar usar aparelhos elétricos ligados à tomada e não se abrigar debaixo de árvores, pois há chance de descargas elétricas. Outra alerta é não estacionar veículos próximos às torres de transmissão e placas de propaganda.

Em qualquer situação de perigo, a pessoa deverá ligar para a Defesa Civil (telefone 199), principalmente quando houver rachaduras nas paredes das casas ou depressões no terreno.

Além de Belo Horizonte e região, o Inmet prevê que o temporal atingirá também a Zona da Mata mineira, o Campo das Vertentes, Oeste Mineiro, Sul e Sudoeste, Região Central, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha. O tempo tende a permanecer chuvoso ao longo da semana de Natal em todo o estado.