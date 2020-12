Fim de ano: confira como vai ser a operação de trânsito nas rodovias de MG

Trânsito nas rodovias fica intenso na saída dos feriados (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)



Os feriados de Natal e réveillon que sobrecarregam as rodovias mineiras vão contar com operações especiais este ano mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. A Via 040 irá reforçar o quadro de funcionários e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) promete intensificar as fiscalizações e policiamento.









Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, a concessionária vai reforçar o quadro de equipes e de viaturas, e não fará interdições para realização de obras nos dias de tráfego mais intenso.





O fluxo de veículos nos dias de operação representa, em média, um aumento de cerca de 40% em relação ao tráfego em dias normais. Por isso, as equipes serão reforçadas com colaboradores extras nas praças de pedágio e no atendimento de pista durante 24 horas.





Característica do tráfego no final de ano, segundo a Via 040:





Movimentação Natal

Quinta-feira (24/12) - Tráfego intenso a partir das 11h

Sexta-feira (25/12) – Tráfego normal

Sábado (26/12) – Tráfego normal

Domingo (27/12) – Tráfego intenso a partir das 11h





Movimentação Réveillon

Quinta-feira (24/12) - Tráfego intenso a partir das 09h

Sexta-feira (25/12) – Tráfego normal

Sábado (26/12) – Tráfego normal

Domingo (27/12) – Tráfego intenso a partir das 14h





Nas rodovias federais

A Operação Rodovida Natal 2020, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), começa na quinta-feira (24/12) e termina no domingo (27/12). Com foco na diminuição de acidentes e reforço do efetivo em locais estratégicos, a operação deve mobilizar ações em todas as regiões de Minas Gerais.





As ações desenvolvidas pela PRF no período do Natal 2020 serão focadas, como nos outros anos, na prevenção para a diminuição da gravidade dos acidentes; em uma resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito; no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como:

as ultrapassagens indevidas e proibidas;

dirigir sob influência de álcool;

dirigir com velocidade incompatível;

transitar pelo acostamento

Como vai funcionar

De acordo com a PRF, a fiscalização e o policiamento serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas nas rodovias e através do posicionamento das equipes em locais estratégicos.





Cerca de 800 policiais se revezarão ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.





Restrições de tráfego

Para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em determinados dias e horários, nas rodovias de pista simples.



Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:





2,6 metros de largura

4,4 metros de altura

19,8 metros de comprimento

57 toneladas de PBTC





Confira os dias e horários das restrições:

24/12 – quinta-feira, das 16h às 22h

25/12 – sexta-feira, das 14h às 22h





O motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.





Chuva e estrada

Nesta época do ano, aumentam as possibilidades de incidência de chuvas em todo o Sudeste e Centro-Oeste do país, e o motorista que trafega pelas rodovias deve redobrar a atenção na condução.





A Via 040 lembra que a chuva é um dos principais fatores de risco para a segurança viária, pois ela tende a reduzir inesperadamente a visibilidade, elevando ainda mais os riscos na direção, por isso faz uma série de recomendações. Confira:





Ao se deparar com situações de chuvas e pista molhada, os condutores devem reduzir a velocidade e manter distância dos demais veículos.

Atenção à prevenção: checar previamente as condições dos pneus, das lanternas, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa e conduzir respeitando os limites de velocidade.

Também é importante durante o período de chuvas ligar o ar-condicionado do veículo antes que o vidro do pára-brisa comece a embaçar e a prejudicar a visibilidade.