Trânsito fica parado em BH na semana do Natal; confira pontos críticos

Trânsito congestionado na barragem da Pampulha nesta manhã (23/12) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)



congestionamento em vários pontos da cidade e nas principais vias de acesso ao Hipercentro.



Centro de BH tem trânsito intenso durante esta manhã (23/12) (foto: Waze/Reprodução)

comércio mobilizado neste fim de ano por causa das festividades do Natal já impacta o trânsito em Belo Horizonte . Na manhã desta quarta-feira (23/12), a capital registrouem vários pontos da cidade e nas principais vias de acesso ao Hipercentro.





LEIA MAIS 09:43 - 23/12/2020 Natal deve ser de muita chuva em Belo Horizonte tráfego intenso de veículos provocou filas no trecho da barragem da Pampulha, sentido Centro. O mesmo ocorreu com as avenidas Antônio Carlos e Pedro II, na Região Noroeste de BH. Na Avenida Pedro I, ointenso de veículos provocou filas no trecho da barragem da Pampulha, sentido Centro. O mesmo ocorreu com as avenidas Antônio Carlos e Pedro II, na Região Noroeste de BH.





No perímetro da Avenida do Contorno, onde muitas pessoas se concentram para fazer compras de presentes, as vias passam o dia como se estivesse em horário de pico. Com isso, o trânsito fica complicado nos bairros Centro, Barro Preto e Savassi. Confira os pontos mais críticos, segundo o Waze, e tente evitar esses locais: