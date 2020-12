Tráfego de veículos pesados vai ser restringido nos feriados de fim de ano

25/02/2015 - Fila de caminhões, na rodovia MG 050, próximo a entrada de Itaúna (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. ) fim de ano nas rodovias mineiras, informa o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG). O tráfego de veículos pesados de carga será restrito, novamente, durante os feriados denas rodovias mineiras, informa o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais ().

estão proibidos de circularem veículos de grande porte nas rodovias estaduais de pista simples, segurança dos usuários. De acordo com a Portaria DER-MG Nº 3846, de 29 de abril deste ano,nas rodovias estaduais de pista simples, em função do aumento significativo do fluxo habitual de veículos leves nas datas comemorativas e para garantir a

A medida terá o seguinte cronograma:

- 24/12/2020 (quinta-feira): das 16h às 22h

- 25/12/2020 (sexta-feira): das 14h às 22h

- 31/12/2020 (quinta-feira): das 16h às 22h

- 1/1/2021 (sexta-feira): das 14h às 22h

Além da autuação, motoristas que trafegarem em horários inapropriados serão impedidos de seguir viagem até que se encerre o horário de restrição.





Além disso, para conscientizar os condutores e tornar o trânsito mais seguro, o DER-MG alerta que um dos principais cuidados começa antes mesmo das viagens, com a revisão completa do veículo. Outro ponto de atenção é a checagem das condições das estradas, que pode ser conferida por meio do endereço www.der.mg.gov.br