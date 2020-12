Movimento para o Natal é grande no Mercado Central de BH

A recepcionista Vanda Moreira foi ao mercado comprar flores para enfeitar a casa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Produtos típicos mineiros são bem procurados para presentear no Natal (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Lugar de tradição e diversidade em Belo Horizonte, orecebe mais de um milhão de pessoas todos os meses. Mesmo com a, a proximidade dasde fim de ano faz com que muita gente vá ao centro de compras atrás dos itens típicos para a, além dos presentes que carregam a essência dos mineiros, como o artesanato, doces, bebidas, queijos e iguarias.No clima, o movimento é grande nos corredores, bancas e lojas. A recepcionista Vanda Moreira esteve no Mercado Central nesta quarta-feira em busca de produtos para preparar a casa para o Natal.Ela escolhia flores para colorir a festa, que este ano é reduzida na família - são seis pessoas, incluindo pai, mãe e irmãos. Conta que tudo está diferente. A casa costumava encher nessa época do ano, com um entra e sai que agora não acontece mais."Vai ser um Natal sem tumulto, sem muita coisa. É um Natal diferente, mas não deixamos de celebrar a vida. Queremos dias melhores, com esperança. É o que nos motiva a caminhar, apesar da pandemia", diz.Nesta quarta-feira (22/12) e quinta-feira (23/12) o horário de funcionamento do Mercado Central é das 8h às 19h. No dia 24, das 8h às 18h e, no dia 25, das 8h às 13h.