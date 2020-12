COVID-19: Mariana aperta cerco contra festas de Natal e réveillon

Em Mariana, Justiça derrubou liminar que estabelecia rodízio de CPF para compras em supermercados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 11/04/20) Ouro Preto e Mariana tiveram posturas diferentes no combate ao avanço da COVID-19 no final deste ano. Em Mariana, foi cancelada às vésperas a realização de uma feira de gastronomia e artesanato onde seria instalada no local uma pista de patinação no gelo. O evento estava marcado para ter início no dia 15 de dezembro e término no fim de janeiro. Cidades históricas e irmãs,tiveram posturas diferentes no combate ao avanço dano final deste ano. Em Mariana, foi cancelada às vésperas a realização de uma feira de gastronomia e artesanato onde seria instalada no local uma pista de patinação no gelo. O evento estava marcado para ter início no dia 15 de dezembro e término no fim de janeiro.





O evento chamado de Natal de Luz 2020 tinha sido aprovado pelo Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde COVID-19, da Secretaria de Saúde de Mariana, em novembro, quando a cidade ainda estava na onda verde do Plano Minas Consciente. Com a mudança de onda para a amarela, a única ação permitida foi a decoração com luzes na cidade.









Por isso, outra ação de combate à propagação do vírus foi tomada na cidade pelo Comitê Gestor. A implantação do rodízio de CPF em nove supermercados da cidade obrigou até esta terça-feira (22/12) os estabelecimentos a controlar a entrada de clientes. De acordo com o secretário de saúde, Danilo Brito, o Comitê Gestor viu a necessidade da medida para evitar aglomerações dentro dos supermercados. “Não será preciso ir toda a família para as compras, basta um familiar para evitar aglomeração. Claro que isso só vai funcionar se a população cooperar”. Liminar da Justiça derrubou a decisão.





Aglomeração, só de luzes Ouro Preto iniciou a decoração natalina em 9 novembro de 2020 com a instalação de uma árvore de Natal de 15 metros de altura na Praça Tiradentes. De lá para cá, o Centro Histórico da cidade tem ganhado luzes em todas as ruas como forma de atrair o turismo e fortalecer o comércio da cidade.





Além da decoração do Projeto Grupo do Natal Ouro Preto, formado pela a Associação Comercial e Empresarial de Ouro Presto, ACEOP, em parceria com outras entidades e grupos culturais, iria ter uma programação de eventos a céu aberto, como corais e apresentações musicais.



Segundo o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Ouro Preto, Júlio Ernesto Füzessy, devido aos avanços da pandemia e a classificação da cidade para a onda amarela do Minas Consciente, os eventos foram cancelados.





Ainda segundo a prefeitura de Ouro Preto, não haverá queima de fogos na cidade e também não vai ser emitidos alvarás para festas maiores que possam reunir muitas pessoas no mesmo espaço. A recomendação continua sendo a de se evitar aglomerações e seguir todas as regras do Comitê Gestor para evitar a propagação do vírus.





Preocupação com leitos

As cidades da região dos inconfidentes, mesmo com medidas individuais, acabam que sentem juntas os reflexos da expansão do vírus na Microrregião do Minas Consciente. É o caso da Santa Casa de Ouro Preto, que atende as cidades de Ouro Preto, Mariana e Itabirito.





De acordo com os boletins de atendimentos prestados aos pacientes de COVID-19, a Santa Casa ficou do dia 12 ao dia 16 com 100% dos leitos de UTI ocupados e 70% dos leitos de enfermaria. Em 17 de dezembro, a taxa tinha baixado para 90% nos leitos e UTI e permaneceu a mesma para enfermaria.





Foi construído um Hospital de Campanha em Ouro Preto com 50 leitos que atendem pacientes de pequena a média gravidade e está com 15% dos leitos ocupados, além disso, segundo a Secretaria de Saúde existem outros 2 leitos semi-intensivos no Hospital de Campanha e um leito de isolamento na UPA Dom Orione.





Em Mariana, os leitos da clínica médica do Hospital Monsenhor Horta também se encontram com 100% dos leitos ocupados. De acordo com o secretário de Saúde de Mariana, Danilo Brito, a situação na cidade é preocupante e ele espera um janeiro mais difícil ainda.