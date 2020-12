COVID-19: Flexibilização maior nas regiões Leste e Nordeste de MG

Em Governador Valadares, apesar de regras contra a COVID-19, descumprimento das medidas são constantes (foto: Tim Filho/Esp. EM)

Embora estejam na onda vermelha do Plano Minas Consciente, as principais cidades das regiões Leste e Nordeste de Minas não estão adotando medidas restritivas para conter aglomerações e o funcionamento de suas atividades econômicas. Até adotam, mas deixam correr solta uma espécie de flexibilização à revelia.





Setores como as academias de ginástica e os salões de beleza, que não podem funcionar, segundo as restrições impostas pelo Minas Consciente, têm feito muita pressão na Prefeitura pedindo flexibilização, mas continuam sem poder abrir.





No Vale do Aço, as três maiores cidades, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, unificaram os horários de funcionamento do comércio no período natalino. O comércio varejista, que não vai parar, desenvolveu campanha educativa pedindo às pessoas para redobrar os cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus.





Triângulo Mineiro

Em quatro das principais cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o comércio foi flexibilizado em busca de redução das perdas durante o ano. Em alguns casos, desde a Black Friday os horários de atendimento presencial de estabelecimentos em shoppings centers, bairros e centro já tinham sido estendidos.





Em Uberlândia, maior cidade do interior, todos os estabelecimentos comerciais podem ter horário de atendimento presencial das 9h às 22h autorizado, de maneira geral, desde 27 de novembro. Assim como outras prefeituras na região informaram, o Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 local disse que o objetivo é pulverizar o fluxo de pessoas no comércio durante datas comerciais.





“O Município pede a contribuição de todos com o uso de máscara, distanciamento entre outros clientes e higienização das mãos com álcool em gel, para que uma nova onda de casos não atinja o município”, diz comunicado do Município.





Desde outubro, Uberlândia não faz mais parte do Plano Minas Consciente e elaborou plano próprio para o controle das atividades da cidade para combate à COVID-19. Eventos também foram liberados parcialmente com limitação de pessoas e até lista de participantes a ser enviada para controle da prefeitura. O município tem 728 mortes por COVID-19 e atualmente há 65% dos leitos de UTI exclusivos para a doença sendo ocupados.





Mudança em Araguari

Na principal cidade do Pontal do Triângulo, Ituiutaba, a flexibilização do comércio também é recente e, desde 14 de dezembro, prefeitura e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) acertaram horários de atendimento aos consumidores. Os horários mudam de acordo com a data e a exigência geral é de cuidados com protocolos sanitários como número reduzido de pessoas dentro dos estabelecimentos, uso de máscara obrigatório e disponibilização de álcool em gel, além de aferição de temperatura na entrada dos comércios. A cidade tem 93 mortes por COVID-19.





Em Araguari, foi decidido que pudessem voltar horários comuns para os estabelecimentos nas semanas que antecedem as festas de fim de ano. O decreto municipal assinado no dia 10, contudo, cita que depois das das datas estabelecidas no documento, o horário de funcionamento de atividades econômicas não essenciais continuará com restrições.