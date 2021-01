Incêndio destrói depósito de material reciclável em Conselheiro Lafaiete

Os trabalhos terminaram no início da manhã desta segunda-feira (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Umdestruiu completamente umde, na Rua Lucimar Morais, Bairro Lima Dias, em, Região Central de Minas Gerais. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18/1). Apesar da gravidade, não houve vítimas.As chamas eram vistas de longe, segundo os bombeiros, que ao se aproximarem do endereço já as avistaram. Segundo relato dos oficiais, as labaredas atingiram uma altura de aproximadamente cinco metros.O fogo ocorreu num pátio a céu aberto do estabelecimento. No entanto, o incêndio passou para a área coberta, destruindo tudo o que havia em seu interior.Existem suspeitas, segundo a ocorrência do Corpo de Bombeiros, de que o incêndio seja criminoso. Por esse motivo, a Polícia Civil foi acionada.Para combater o fogo, os bombeiros tiveram o apoio de uma retroescavadeira para retirar e revirar o material que queimava em grande profundidade, exigindo uma grande quantidade de água para debelar as chamas.Os trabalhos terminaram no início desta manhã.