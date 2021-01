Acidente na BR-381: após 4 dias, bombeiros içam caminhão que caiu de ponte

Caminhão foi içado do Rio Piracicaba após uma operação delicada que durou quatro dias (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









Durante toda a operação, a atuação dos mergulhadores foi fundamental para o resgate das vítimas. Por causa da baixa visibilidade advinda da turbidez da água, os militares perceberam apenas pelo tato que o motorista estava preso às ferragens. Por causa da complexidade da operação, foi decidido que seria mais seguro fazer o desencarceramento do condutor com o caminhão fora da água.





As vítimas do acidente são quatro funcionários de uma pedreira em Jaguaraçu, no Vale do Aço: Carlos Sebastião Félix, Herivelton Damasceno Cardoso, Marciano Carvalho Abreu e José Geraldo Anísio Leite.

Na ocasião da tragédia, eles deixavam a empresa com destino a cidade de Rio Piracicaba, também no Vale do Aço, para realizar a pavimentação de uma rua. Os bombeiros suspeitam de que o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou caindo no rio.

conseguiu içar, neste sábado (16/01), o que caiu da “Ponte Torta” , na BR-381, em João Monlevade, na Região Central do estado. No veículo, que estava submerso no, estavam quatro trabalhadores de uma pedreira. Todos morreram no acidente, mas os corpos de três deles haviam sido resgatados antes da retirada do caminhão das águas.