COVID-19: Em Neves, só 40% dos profissionais de saúde serão vacinados

O prefeito Junynho Martins acompanhou a vacinação de Sulamita e Igor, funcionários da saúde (foto: Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves/Divulgação)

Ribeirão das Neves, na Grande BH, recebeu menos doses da CoronaVac do que era esperado para cobrir o público-alvo da primeira etapa de imunização. Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Augusto, chegaram nesta terça-feira (19/01) à cidade apenas 1.144 doses, o que permitirá imunizar apenas 40% dos profissionais de saúde da parte assistencial, que estão diretamente ligados ao tratamento de pacientes com COVID-19.





“Nossa expectativa era receber 20 mil doses, mas o Ministério da Saúde só encaminhou essas. A gente tem um plano de contingência muito maior, preparado para esse quantitativo maior. Mas, neste momento, iremos vacinar apenas os profissionais no Hospital São Judas Tadeu e nas UPAs Justinópolis e Centro”, explicou o secretário.





LEIA MAIS 17:22 - 19/01/2021 COVID-19: PBH recebe 128.388 mil doses da vacina e inicia distribuição

14:46 - 19/01/2021 COVID-19: Contagem inicia vacinação de 5,4 mil pessoas nesta quarta

15:34 - 19/01/2021 COVID-19: Juiz de Fora recebe primeiro lote de vacinas da CoronaVac vacinação, dois profissionais de saúde receberam a primeira dose do imunizante nesta terça. A técnica de enfermagem Sulamita Oliveira da Silva, de 39 anos, e o enfermeiro Igor Sidrach de Miranda Vieira, de 41, foram os escolhidos.



Os demais funcionários da saúde selecionados devem começar a ser vacinados na quinta-feira (21). Segundo o secretário, as pouco mais de 1,1 mil doses deverão ser aplicadas em dois dias. Em um ato para marcar o início da, dois profissionais de saúde receberam a primeira dose do imunizante nesta terça. A técnica de enfermagem Sulamita Oliveira da Silva, de 39 anos, e o enfermeiro Igor Sidrach de Miranda Vieira, de 41, foram os escolhidos.Os demais funcionários da saúde selecionados devem começar a ser vacinados na quinta-feira (21). Segundo o secretário, as pouco mais de 1,1 mil doses deverão ser aplicadas em dois dias.





Sobre o envio de nova remessa de doses, Rodrigo Augusto afirmou que a Secretaria Estadual de Saúde sinalizou apenas a respeito do repasse do mesmo quantitativo para aplicar a segunda dose para quem será imunizado nesta semana.





Novo decreto

Nesta terça-feira começou a valer novo decreto que libera o funcionamento do comércio de maneira escalonada. Agências bancárias, cooperativas de crédito, lotéricas e supermercados irão atender clientes de acordo com o final do número de seus CPFs.



Aqueles que tiverem o documento terminando em 1, 2, 3, 4 e 5 poderão ser atendidos às segundas e quartas. Quem tiver o CPF com finais 6, 7, 8, 9 e 0 poderá ser atendido às terças e quintas. Já nas sextas e sábados o atendimento é liberado para qualquer pessoa.





Outras atividades comerciais terão funcionamento atrelado ao dia do mês, podendo algumas abrir nos dias pares e outras nos dias ímpares. Livrarias, clínicas de estética, agências de viagem, concessionárias, academias de pilates, salões de beleza, lojas de vestuário, barbearias e floriculturas só poderão funcionar nos dias pares.





Já lojas de material de construção, antiquários, lojas de informática, de eletrodomésticos, tecidos, academias de ginástica, clubes, lojas de departamento, de design e decoração, autoescolas, entre outras, estão autorizadas a abrir apenas nos dias ímpares.





COVID-19 em Ribeirão das Neves

De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, divulgado nessa segunda-feira (18), Ribeirão das Neves tem 6.748 casos confirmados de COVID-19, 194 óbitos em decorrência da doença e 392 casos positivos em detentos.



Além disso, há quase 20 mil casos suspeitos na cidade e 717 em acompanhamento pelos profissionais de saúde.