Primeira vacinada em Valadares disse que recebeu a 'picadinha do amor'

“Infelizmente eu perdi a minha avó e a minha prima, tudo na mesma semana. Então, tomar a vacina significa ter esperança que outras famílias não vão passar pelo que eu e minha família passamos”, disse.





Quem aplicou a vacina em Gleicelene foi a enfermeira Rita Godinho, também do setor de imunização da SMS. Antes de retirar o frasco da vacina da caixa térmica, Rita quebrou o protocolo. Pediu a Deus para abençoar as vacinas e todas as pessoas que seriam vacinadas. E puxou a oração do Pai Nosso, sendo acompanhada por todos os presentes à solenidade de vacinação.





Em seguida, fez o que sonhou há meses: aplicou a primeira vacina contra a COVID-19 na colega Gleicelene. Foram os segundos mais emocionantes de sua profissão, e segundo ela, valeram a pena. Quando Rita retirou a agulha do braço de Geicelene, as duas foram muito aplaudidas.





Emocionada, Gleicelene desabafou. “Sinto a sensação de dever cumprido, de honra, uma sensação indescritível. E o melhor de tudo é que eu vou trabalhar com o armazenamento e distribuição da vacina nos postos de saúde. Então, é uma honra enorme fazer parte deste momento e passar confiança para a população, e dizer que a vacina é segura”.





Governador Valadares recebeu 13.484 doses da vacina contra a COVID-19. O prefeito André Merlo, presente à solenidade de vacinação dos primeiros servidores da SMS, pediu a população para ter paciência e esperar os grupos prioritários se vacinarem. “Já recebi pedidos de pessoas querendo ser vacinadas antes de todos, mas eu quero dizer que não haverá privilégios”.

Em tempos sombrios, onde a ignorância tenta derrubar a ciência com discursos de desdém, às vezes de ódio, sempre quando o assunto é o combate à pandemia do novo coronavírus, especialmente sobre as vacinas contra a COVID-19,disse.