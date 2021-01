Polícia apreende R$ 2,5 milhões em pasta base de cocaína em Juiz de Fora

Suspeito foi encaminhado ao Plantão da 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora (foto: Polícia Civil/Divulgação)



Em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil apreendeu 19 tabletes de pasta base de cocaína, avaliados em cerca de R$ 2,5 milhões, e R$ 30 mil em dinheiro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Um suspeito, de 39 anos, foi preso.





A droga estava no interior de um veículo que estava estacionado em um posto de combustíveis, na Zona Norte da cidade. No momento da abordagem realizada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e patrulheiros da PRF, o homem estava com a filha, de 11 anos.





A menina foi entregue a um familiar, que ficou responsável por ela. O suspeito foi encaminhado ao Plantão da 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, onde foi feito o flagrante. Ele foi indiciado por tráfico de drogas e corrupção de menores.





Há três meses, outra ação integrada da Polícia Civil com a PRF culminou na prisão de um casal – uma mulher de 44 anos e de um homem de 42 –, suspeito do tráfico de drogas. Na ocasião foram apreendidos 29 quilos de drogas, avaliados em mais de R$ 3 milhões. Eram 27 quilos de pasta base de cocaína e dois de maconha.