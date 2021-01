Motorista morre após o seu caminhão cair dentro do Rio Grande

O acidente aconteceu por volta das 2h30 desta terça; bombeiros retiraram o corpo da vítima de dentro da cabine (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação)

Um motorista de caminhão, de Palmas (TO), que estava sem carga, morreu por volta das 2h30 da manhã desta terça-feira (19/01), após perder o controle do seu veículo próximo ao Km 0 da BR-364, em cima de ponte que faz divisa entre Colômbia (SP) e Planura (MG), sendo que, em seguida, o veículo caiu dentro do Rio Grande.

“O motorista (Igor da Silva Bertelli, de 27 anos) era o único ocupante do veículo”, contou o tenente coronel Anderson Passos, comandante do 8º BBM, que ainda declarou que o acidente aconteceu depois que, por motivos desconhecidos, o caminhão colidiu com a proteção lateral da ponte do Rio Grande.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Frutal retiraram a vítima da cabine do caminhão. Segundo informações do tenente Velasco, o motorista seguia sentido Colômbia-Frutal e perdeu o seu controle direcional quase no final da ponte.

“Após o uso de guincho para retirar parcialmente o veículo foi possível que os bombeiros visualizassem o corpo da vítima para a sua retirada”, informou.

Há cerca de uma semana, acidente semelhante aconteceu com um caminhão que caiu da "Ponte Torta", em João Monlevade, BR-381, no mesmo lugar de um acidente com ônibus que havia provocado a morte de 19 pessoas no mês passado.

No caso da última semana, o veículo foi encontrado a 20 metros de profundidade e, segundo os bombeiros, quatro pessoas morreram no acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do caminhão e caiu no Rio Piracicaba. O veículo ficou totalmente submerso.