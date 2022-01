Pontos de interdição total e parcial na manhã desta quinta-feira (13/1) (foto: CPRv/Divulgação)

O número de pontos de interdição nas rodovias federais e estaduais que cortam Minas está diminuindo, segundo o boletim do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar (PM), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta quinta-feira (13/01). A redução é observada desde ontem, mesmo com o aumento dos locais com interdição parcial.











De acordo com o levantamento, até as 6h de hoje eram 98 pontos de interdição parcial nas BRs e MGs, e outros 36 de interdição completa, totalizando 134 locais com interdições.













Na BR-381, km 527, continua a interdição parcial em Brumadinho, na Grande BH, por causa da pista que cedeu. O sentido São Paulo/Belo Horizonte está interditado e o fluxo de veículos, em ambos os sentidos, foi desviado para a pista Sul.





Em Nova Serrana, Centro-Oeste de Minas, pista cedendo no km 447 da BR-262. A erosão se aproximou da via e o trânsito flui no esquema de siga e pare.