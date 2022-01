Moradores sofrem com situação de estradas rurais no Sul de Minas

Prefeitos pedem paciência para população rural com manutenções durante o período chuvoso (foto: Prefeitura de Sapucaí-Mirim/Divulgação) Com o alto volume de chuvas que tem caído no Sul de Minas, prefeituras da região registram transtornos em estradas rurais, o que causa dificuldades para quem mora nesses locais e precisam utilizar as vias para acesso às cidades. Com isso, prefeitos estão pedindo paciência para população rural quanto as manutenções durante o período chuvoso.

Confira a situação em algumas cidades.



Gonçalves

“Nos últimos dias (contando o final de semana), os bairros São Sebastião das 3 Orelhas, Campestre, Sertão do Cantagalo (no trecho que liga com Paraisópolis), Atrás da Pedra, Remédios, Ribeirãozinho, João Miguel, Terra Fria etc. tiveram suas vias parcial ou totalmente recuperadas”, explicou a administração municipal.

Entretanto, a prefeitura pediu ainda a compreensão de moradores e turistas com as estradas rurais, pois o efetivo e o número de máquinas disponíveis para os trabalhos são insuficientes, no momento.





“Ainda há muito por fazer. Alguns trechos mais problemáticos voltarão a receber manutenção, porém a prefeitura pede a compreensão dos moradores e turistas sobre as estradas, pois o efetivo para trabalhar nelas é insuficiente, assim como o número de máquinas disponíveis', afirmou o prefeito Márcio do Zezé (Cidadania) no Facebook.





"Além disso, a equipe tem encontrado algumas dificuldades na realização dos reparos, como trechos lisos e íngremes demais, onde o caminhão carregado com brita dificilmente consegue chegar, mesmo sendo rebocado por tratores”, complementou.



A prefeitura disponibilizou um telefone para que os cidadãos informem sobre trechos de estrada que estejam intransitáveis: (35) 99975-9730.

Sapucaí-Mirim

Em Sapucaí-Mirim, a prefeitura afirmou que vários transtornos foram causados nas estradas rurais devido às chuvas. A Secretaria de Obras informou que durante o ano de 2021 as estradas vicinais receberam manutenções, mas com o volume de chuvas dos últimos dias e o aumento do tráfego de veículos devido às festividades de fim de ano, algumas vias foram prejudicadas.

“Estamos tomando as medidas necessárias para solucionarmos os transtornos o quanto antes. Infelizmente a nossa estrutura não permite o atendimento nos diversos pontos atingidos ao mesmo tempo, por falta de maquinário e de pessoal, contudo estamos priorizando os trechos mais danificados e com maior risco de interrupção de tráfego. Temos mais de 400 km de estradas rurais em toda extensão do município. Todos os municípios da nossa região estão enfrentando os mesmos problemas”, comunicou a prefeitura.

Volume de chuvas e aumento do tráfego de veículos prejudicaram estradas rurais em Sapucaí-Mirim (foto: Prefeitura de Sapucaí-Mirim/Divulgação)

Senador José Bento

Em Senador José Bento, uma ponte do Rio do Cervo, na estrada que dá acesso a Água Parada, foi danificada. Entretanto, a prefeitura afirmou que a Secretaria de Obras já iniciou a reforma na lateral da ponte. “Metade da ponte está sem passagem, evite transitar com veículos pesados”, disse a prefeitura.

Secretaria de Obras iniciou reforma na lateral da ponte do Rio do Cervo, em Senador José Bento (foto: Prefeitura de Senador José Bento/Divulgação)

São Sebastião da Bela Vista

O prefeito de São Sebastião da Bela Vista, Ronaldo Laurindo Bueno (Patriota), e o vice-prefeito Marcos da Teca (Marcos de Souza Rocha), do DEM, afirmaram que a Secretaria de Obras está trabalhando para melhorar as estradas rurais e que em fevereiro o serviço será priorizado. Eles estiveram na serra que liga a cidade à Santa Rita do Sapucaí, onde uma árvore caiu e estava impedindo a passagem de veículos.

“Graças a Deus estamos vivendo um janeiro de muita chuva, é riqueza, muito importante para sobrevivência, para agricultura e pro desenvolvimento. E nós vamos pedir a compreensão do nosso povo", iniciou o prefeito.





"A partir do mês de fevereiro nós vamos priorizar o serviço nas estradas rurais, para fazer um serviço de muita qualidade, para garantir o acesso, o transporte, o escoamento de mercadoria, saúde e as pessoas. Vamos fazer bacias de contenção para garantir a qualidade do serviço”, complementou.

“A gente pede desculpa e a compreensão de todos. Como vocês estão vendo estamos atendendo urgência e emergência na Serra de Bela Vista, onde caiu uma árvore e a gente está tirando da estrada. Estamos atendendo as partes mais urgentes e emergências das estradas rurais do nosso município”, afirmou o vice-prefeito.

Pedralva



Enquanto isso, a prefeitura de Pedralva afirmou que o setor responsável pela manutenção das estradas rurais está trabalhando na raspagem do barro em diversos bairros onde ocorreram deslizamentos obstruindo as estradas, inclusive em vias que foram recentemente cascalhadas, que também apresentaram problemas com a retirada do material pelas chuvas.

“Foram realizadas limpezas de bueiros para escoamento das águas pluviais e retirada de inúmeras barreiras que obstruíam parte das estradas. Infelizmente não é possível repor todo cascalho necessário para as estradas rurais, nosso depósito já não apresenta quantidade suficiente para demanda", explicou a prefeitura.





"Procuramos também a aquisição de agregados como brita e bica corrida, mas devido à grande procura por todas as prefeituras as mineradoras e empresas que fornecem os mesmos não conseguem nos atender de maneira imediata colocando prazos para entrega”, complementou.

“Desejamos realizar um trabalho eficiente, porém devido ao atual quadro de chuvas constantes e intensas não conseguimos atingir a excelência necessária. Continuamos nos empenhando para realizar os devidos serviços proporcionando ao menos trafegabilidade sem a necessidade de interdição de nossas estradas rurais”, finalizou o Executivo.

Heliodora

Em nota, a prefeitura comunicou aos proprietários rurais que, das três máquinas retroescavadeiras disponíveis em Heliodora, uma está no conserto e a outra está sendo embarcada para ser arrumada. Assim, o Executivo pediu paciência da população para os reparos nas estradas rurais.

“Solicitamos a colaboração de todos para que tenham paciência, pois assim que os problemas das máquinas for solucionado iremos atender com mais agilidade as solicitações de todos. Contudo, no momento estamos somente com uma máquina funcionando, a qual está trabalhando no Bairro da Rocinha nesta semana”, informou.



Ibitiúra de Minas

O setor de Obras da prefeitura de Ibitiúra iniciou nesta primeira semana do ano o cascalhamento das estradas rurais da cidade. De acordo com a secretaria, a entrada do período chuvoso é favorável para esse tipo de trabalho, pois facilita o assentamento do cascalho.

Setor de Obras iniciou nesta primeira semana do ano o cascalhamento das estradas rurais em Ibitiúra de Minas (foto: Luciano Reis/Ascom Prefeitura)

“A primeira etapa prioriza os pontos de serra e onde há maior trânsito de veículos. O cascalhamento continuará sendo feito nas demais estradas rurais, de todo o município garantindo mais tranquilidade aos usuários das estradas rurais”, completou.

(Iago Almeida / Especial para o EM)