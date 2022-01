Cemig decide abrir comportas da Hidrelétrica de Três Marias nesta sexta

Comportas da Hidrelétrica de Três Marias serão reabertas nesta sexta-feira (14) (foto: CEMIG) A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) iniciará nesta sexta-feira (14), a abertura de comportas na Usina Hidrelétrica de Três Marias. A companhia justifica a ação considerando que as chuvas estão reduzindo devido ao enfraquecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul que atua no estado.









Para o decorrer deste mês, está previsto que o reservatório da usina receba o maior volume já registrado no histórico para janeiro. A liberação de água através da geração de energia permanece em 850 m³/s e o nível do reservatório segue aumentando.





O processo de abertura das comportas na Usina Hidrelétrica de Três Marias será implementado gradativamente, conforme alinhado junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA.





Confira a programação:





14/01/2022, sexta-feira: abertura das comportas com 500 m³/s às 8h00, totalizando 1.350 m³/s de defluência;

15/01/2022, sábado: ampliação do vertimento para 850 m³/s às 8h00, totalizando 1.700 m³/s de defluência;

16/01/2022, domingo: ampliação do vertimento para 1.400 m³/s às 8h00, totalizando 2.250 m³/s de defluência;

17/01/2022, segunda-feira: ampliação do vertimento para 2.000 m³/s às 8h00, totalizando 2.850 m³/s de defluência.





A Cemig ainda ressalta que as comportas permanecerão abertas após esta sexta-feira (14) e não estão descartados novos incrementos, conforme as condições que serão observadas na bacia do rio São Francisco nos próximos dias.