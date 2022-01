Para conter enchentes, Cemig adia abertura das comportas de Três Marias

A usina de Três Marias fica na região Central de Minas Gerais (foto: Cemig/Divulgação)

Dados da usina atualizados na tarde desta terça-feira (11/1) no site da Cemig (foto: Cemig/Divulgação)

Diante da atualização do cenário de cheias nos municípios ribeirinhos do Rio São Francisco, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou na tarde desta terça-feira (11/1) que adiará a abertura das comportas da Usina Hidrelétrica (UHE) Três Marias, na Região Central do estado.A Cemig explica que isso permitirá reduzir os impactos da inundação no trecho do Rio São Francisco até Pirapora, reduzindo os efeitos de subida do nível que poderiam ser provocados pelo aumento de liberação do reservatório."Essa decisão, considerando dados atualizados, tem como prioridade a segurança da população da região. As ilhas fluviais do Rio São Francisco já foram evacuadas, pois são impactadas para vazões em patamares menores que os atuais", disse por meio de nota.A decisão também leva em conta a proteção da obra de restauração do Vapor Benjamim Guimarães, com base em novas informações fornecidas pela Prefeitura de Pirapora.chegou a publicar na manhã de hoje o anúncio de que a partir desta quarta-feira (12/1) as comportas da Usina Hidrelétrica (UHE) de Três Marias seriam abertas. Em seu primeiro comunicado, a Cemig explica que, na bacia do Rio São Francisco, foram observadas vazões elevadas em vários afluentes, como os rios Pará, Paraopeba e o Rio das Velhas, resultando em inundações em municípios."Esse aumento de vazões nos afluentes que alimentam o reservatório da UHE Três Marias resultou em um expressivo ganho em seu armazenamento, em curto período. As afluências (vazões que entram) ao reservatório no dia de ontem (10/01), atingiram patamares superiores a 5.000 m³/s, com a perspectiva de atingirem 8.000m³/s já na próxima quarta-feira. Ainda no dia de ontem, a vazão liberada na usina foi ampliada para 850m³/s, pela maximização da geração de energia na usina", informa a Cemig.Diante da situação, para controlar a subida de nível do reservatório, que até as 7h desta terça-feira (11/1) se encontrava com volume de 72,68% , a companhia havia decidido começar a verter a água pelas comportas.A Cemig diz que as comportas não são abertas desde o início de 2020."A Cemig segue monitorando a condição de operação do reservatório e novas ampliações podem ser necessárias, conforme as afluências verificadas no reservatório nos próximos dias", diz a empresa.A companhia também lembra que foi necessário evacuar as ilhas fluviais ao longo do município de Pirapora por causa das chuvas no Rio Abaeté, trecho mais próximo à usina de Três Marias.