Cemig vai iluminar 600 municípios com lâmpadas de LED

Cerimônia na Cemig contou com a presença de autoridades da empresa e do governador Romeu Zema (Novo) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) anunciou, nesta sexta-feira (17/12), a instalação de mais 100 mil luminárias de LED em mais de 600 municípios mineiros. A iniciativa integra o projeto Minas LED, viabilizada por meio de investimentos de R$ 112 milhões do Programa de Eficiência Energética (PEE). A expectativa é de que a modernização seja concluída até outubro de 2022, proporcionando economia de R$ 40 milhões em gastos com iluminação pública às prefeituras do estado.









Desde 2015, a iluminação pública cabe à esfera municipal, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). À Cemig, cabe o desenvolvimento de projetos e parcerias de incentivo à adoção de medidas de eficiência energética. O Minas LED, contudo, pretende arcar com a substituição das lâmpadas, luminárias e demais equipamentos nas localidades contempladas sem contrapartida financeira das prefeituras.



Governador Romeu Zema (Novo) esteve na cerimônia, na Cemig (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





"Os municípios continuarão responsáveis pela manutenção da Iluminação pública e, após todas as substituições previstas no projeto, também serão responsáveis por acionar a garantias, quando necessário, das luminárias LED instaladas. Além disso, esperamos que a ação se uma forma de incentivar a ampliação da utilização das lâmpadas eficientes, tornando todo o sistema de iluminação pública cada vez mais econômico e condizente com a cultura de eficiência energética", destacou o gerente de eficiência energética da Cemig, Ronaldo Lucas.



O presidente da Cemig Reynaldo Passanezi Filho (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A substituição das lâmpadas não ocorrerá de forma simultânea nas cidades, mas a ideia é que todas sejam atendidas até outubro de 2022. Outros municípios devem aderir ao programa. Para isso, basta que estejam adimplentes com a Cemig, que ainda possuam luminárias com potências superior a 250W e que assinem um acordo de cooperação técnica com a companhia.