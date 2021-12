Moradores ficam sem luz após motorista bater em poste

Com o impacto, 246 moradores da região estão sem energia (foto: Reprodução/Google Street View)

Um motorista bateu o carro em um poste de iluminação pública na Avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte.O acidente foi na madrugada desta sexta-feira (17/12).246 clientes próximos ao local do acidente ficaram sem luz.De acordo com a Cemig, equipes foram até o local para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. A previsão é de que a energia seja restabelecida até o fim desta manhã.A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), mas não houve registro da batida.