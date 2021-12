Júri será realizado na manhã desta sexta-feira (foto: Cecília Pederzoli/TJMG)







Uma mulher de 72 anos será julgada nesta sexta-feira (17/12) no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, acusada de ter tentado matar um homem há 10 anos no Bairro Milionários, Região do Barreiro. Na época, ele era o marido dela e teve o corpo incendiado enquanto dormia.









Na época, a Polícia Militar (PM) informou que ela usou álcool para queimar a vítima. Mesmo com o corpo em chamas, ele tentou correr para o chuveiro, mas foi impedido por ela e ainda agredido com uma paulada na cabeça. Com queimaduras de 1º e 2º graus e traumatismo craniano, ele foi levado ao Hospital João XXIII. A ré também precisou de atendimento médico.





Também na época, a informação era de que o crime teria sido motivado por maus tratos da vítima contra a agressora, no entanto, o MPMG entende que o caso ocorreu por “ insatisfação da denunciada com o fato de o ofendido ter contraído um empréstimo para ajudar uma colega de trabalho”. O órgão destaca que o crime foi praticado com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.





Atualmente, Isabela Maria se encontra em liberdade. A sessão está marcada para as 9h no II Tribunal do Júri.