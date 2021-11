Acusado de matar pai e filho é condenado a 19 anos de prisão

Portal Terra do Mandu

Régis Toledo, de 51 anos, e Rafael Toledo, de 23, foram baleados logo depois de uma discussão com o acusado, em setembro de 2017 (foto: Redes sociais/Reprodução ) O homem acusado de matar pai e filho em Paraisópolis, no Sul de Minas, foi condenado a 19 anos de prisão em júri popular. O crime aconteceu em setembro de 2017, após uma discussão.



O Fórum de Paraisópolis informou que a defesa do réu recorreu da decisão. Foi concedido ao condenado direito de recorrer em liberdade.

Relembre o caso

O duplo homicídio aconteceu no centro de Paraisópolis em setembro de 2017. As vítimas, Régis Toledo, de 51 anos, e Rafael Toledo, de 23, foram baleadas logo depois de uma discussão com o acusado.

Na época, a esposa do réu relatou que o marido teria saído de casa exaltado dizendo que iria matar Régis Toledo. A mulher ainda disse à PM que existia uma rixa antiga entre os homens, mas não contou o motivou da desavença.



O homem foi preso dois dias depois do crime. Ele estava escondido na casa de um amigo, mas um morador fez denúncia anônima após ver o carro do suspeito no local. Sebastião cumpriu prisão temporária por um período.

(Gabriella Starneck - Especial para o EM)