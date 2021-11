Veja o momento em que assaltante rouba moto de mulher em supermercado

Mulher estava saindo do supermercado de moto com a filha quando foi abordada pelo assaltante (foto: Reprodução de vídeo) Um assaltante rendeu mãe e filha que estavam em uma moto, na saída do estacionamento de um supermercado, em Governador Valadares, no Leste de Minas. Ele tomou o capacete da mãe, colocou na cabeça, subiu na motocicleta e saiu tranquilamente pela rampa de acesso do estacionamento.

A ação do assaltante foi filmada pela câmera de segurança do estacionamento do supermercado e o vídeo (veja abaixo) chegou às redes sociais logo em seguida ao assalto, no início da noite de quarta-feira (24/11).





Com a repercussão causada pelas imagens, a Polícia Militar iniciou uma operação para prender o assaltante e recuperar a moto da mulher, que estava muito assustada.Ela contou aos policiais que chegou ao supermercado e viu um homem andando de um lado para o outro.

Disse que não desconfiou dele, estacionou a sua moto e entrou para fazer as compras. Mas na saída, lá estava o homem, tranquilo, sem levantar suspeitas, perto da moto. De repente, o homem se aproximou da mulher e anunciou o assalto.

Segundo a mulher, ele levantou a camisa e deixou à mostra, na cintura, um objeto semelhante a uma arma de fogo. E fez ameaças contra mãe e filha, que, sem saída, desceram da moto.



A mulher disse que entregou o veículo ao homem, temendo o pior para ela e para a sua filha.

Nas imagens da câmera de segurança, ela entrega o capacete ao homem, que o coloca na cabeça, sobe na moto e arranca pela rampa do estacionamento.



Horas mais tarde, a Polícia Militar encontrou a moto, sem a placa, abandonada em uma rua de Teófilo Otoni, a 140 quilômetros de Governador Valadares.

O veículo foi recuperado e devolvido à mulher. A Polícia Militar continua com a operação policial iniciada para recuperar a moto e prender o assaltante, que ainda não foi encontrado.