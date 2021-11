Homem em situação de rua é preso por matar ex-companheira

Corpo de mulher em situação de rua é encontrado carbonizado (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Um homem de 34 anos foi preso suspeito de incendiar um barracão e provocar a morte da ex-companheira, de 43. O crime ocorreu em um terreno baldio na Rua Alferes Domingues e Silva, no Bairro Santos Reis, em Alfenas, no Sul de Minas, no dia 18 de agosto deste ano. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária contra o autor nesta terça-feira (23/11).

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça e cumprido por policiais civis da Delegacia de Homicídios, com apoio da Polícia Militar.

Na época, o Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos do casal que estava abrigado em uma tenda montada no lote vago. As chamas estavam muito altas e rapidamente queimaram toda a barraca improvisada.

Após atender o chamado, os socorristas isolaram a área para a Polícia Civil fazer a perícia do local. O corpo da mulher foi encaminhado ao IML de Alfenas.

As investigações prosseguem para apurar se houve participação de outros indivíduos no crime. A motivação ainda não foi descoberta.