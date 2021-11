Ribeirão das Neves cria equipe itinerante para facilitar acesso à vacina

As vacinas oferecidas são da CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer, para aplicação da primeira dose, segunda dose e dose de reforço (Pfizer). (foto: Prefeitura de Ribeirão das Neves)

A cidade de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, criou uma equipe itinerante para facilitar o acesso à vacina da COVID-19. São 12 profissionais que vão percorrer os bairros mais distantes do município.

As vacinas oferecidas são da CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer, para aplicação da primeira dose, segunda dose e dose de reforço (Pfizer).

De acordo com administração municipal, todas as pessoas dos grupos prioritários e faixas etárias a partir dos 12 anos de idade que não receberam a primeira dose do imunizante ou que estão com o esquema vacinal incompleto e na data de vacinar, poderão procurar a equipe para receber o imunizante em local previamente agendado e anunciado.

Nesta semana a equipe estará, das 9h às 16h, nos seguintes locais: