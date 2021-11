Quatro escolas estaduais de Uberaba estão com aulas suspensas até dezembro

Os alunos das escolas estaduais de Uberaba continuam até início de dezembro pelo ensino remoto (foto: Creative Commons/Divulgação) Desde a volta das aulas presenciais em Uberaba, no Triângulo Mineiro, há cerca de duas semanas, quatro escolas estaduais da cidade já precisaram suspender suas aulas presenciais devido a casos da COVID-19, seja entre alunos ou servidores.

“Seguindo as orientações da SES-MG, o atendimento na Escola Estadual Paulo José Derenusson, em Uberaba, foi suspenso preventivamente. A medida foi tomada após o monitoramento de dois casos confirmados de COVID-19 entre um aluno e um servidor. As atividades presenciais na unidade estão previstas para retornar no dia 6/12”, diz trecho da nota.



A mesma nota destaca que na Escola Estadual Horizonta Lemos e na Escola Estadual América foram dois casos confirmados entre alunos, em cada unidade, sendo que as atividades foram suspensas apenas no turno da manhã, estando previstas para retornar no dia 4/12 e 6/12, respectivamente.

“Vale ressaltar que os estudantes seguem desenvolvendo as atividades de forma remota”, complementou nota da SEE/MG.

A nota do governo de Minas não confirmou a presença da COVID na Escola Estadual Minas Gerais que, segundo a sua direção, também precisou suspender as aulas presenciais devido a casos positivos em alunos dos períodos da manhã e da tarde. A previsão é de que eles retornem no dia 6 de dezembro.

Outra instituição em Uberaba em que foi confirmado caso da doença foi a Escola Estadual Frei Leopoldo, em que a direção, seguindo orientação do estado, decidiu por não suspender as aulas por causa de apenas um caso positivo de uma estudante.

De acordo com a SEE/MG, a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Uberaba está monitorando e acompanhando a situação, prestando todo o apoio necessário, juntamente com a SES/MG, a fim de realizar a vigilância e traçar estratégias rápidas de ação oportuna.

“A SEE/MG esclarece que o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais, da SES-MG, inclui monitoramento de casos suspeitos de COVID-19 e orienta que servidores ou estudantes que apresentarem sintomas da doença comuniquem a situação à direção da escola, sendo imediatamente afastados das atividades presenciais. O protocolo também prevê a suspensão por 14 dias das atividades presenciais quando há mais de um caso suspeito e com diagnóstico confirmado de Covid-19 em uma mesma turma, turno ou escola, sendo analisada cada situação de forma específica, migrando o atendimento aos alunos para o regime remoto”, explicou a SEE/MG.