Mulher mata irmão com facada depois de briga em casa

A tragédia familiar aconteceu em Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho (foto: PMMG/DIvulgação) A madrugada desta quinta-feira (25/11) foi marcada por uma tragédia familiar no distrito de Revés do Belém, que pertence ao município de Bom Jesus do Galho, próximo à Caratinga, no Leste e Minas. Os vizinhos de um casal, assustados com uma briga de família, chamaram a Polícia Militar para intervir e evitar o pior.

Duas mulheres e um homem estavam conversando de forma descontraída e tomando bebida alcoólica. O ambiente tranquilo se desfez depois de certo tempo, com um bate-boca entre o homem e uma das mulheres, que era sua irmã.

Uma testemunha contou aos policiais militares que os dois irmãos brigaram por ciúmes, mas não esclareceu o motivo do ciúme. O irmão, de 33 anos, partiu pra cima da irmã, de 37, dando socos e chutes, que a derrubaram no chão.



A outra mulher, namorada do agressor, se desesperou ao ver sua cunhada ensanguentada, caída na calçada. E começou a gritar por socorro.

Mesmo ferida, a mulher se levantou e saiu. Minutos depois, voltou ao local onde estava seu irmão com a namorada, armada com uma faca, e iniciou nova discussão.



Nervosa, depois de ter sido agredida, a mulher atacou o irmão, acertando um golpe de faca no seu braço. O homem caiu e começou a perder muito sangue.

A vizinhança chamou a polícia e uma ambulância para socorrer o homem. Quando os policiais chegaram, viram que os três envolvidos na briga estavam alcoolizados e muito agitados.



O homem foi colocado na ambulância e levado para a UPA de Ipatinga, no Vale do Aço, distante cerca de 70 quilômetros do distrito. Mas quando foi iniciado o atendimento médico, os profissionais da UPA viram que ele estava morto.

Segundo informações da PM, o homem sofreu um corte profundo no braço, perto do bíceps braquial, músculo importante para as articulações entre o ombro e o cotovelo.



O motorista da ambulância contou aos policiais que o homem falou algumas palavras por duas vezes, na saída do distrito. Depois se calou.

A mulher que deu o golpe mortal em seu irmão disse à polícia que eles brigaram por causa de ciúmes, confirmando a versão de sua cunhada, mas que não tinha a intenção de assassinar o irmão.



Ela foi presa e conduzida à Delegacia da Polícia Civil, junto com a arma do crime.