Homem é preso depois de roubar cavalo de raça no Norte de Minas

Cavalo mangalarga marchador furtado foi recuperado (foto: Policia Militar/divulgação)





Existe uma expressão popular que diz “cavalo dado, não se olha os dentes”. Mas, cavalo roubado é diferente. E dá cadeia como qualquer outro furto.E foi assim que ocorreu em Januária, no Norte de Minas. Um homem foi preso pela Polícia Militar depois de furtar um cavalo da raça mangalarga marchador, na tarde de terça-feira (24/11), na zona rural do município.O furto do animal ocorreu em um sítio na Estância Nazaré, lugarejo situado na saída para Itacarambi, a cinco quilômetros da área urbana de Januária.O dono do cavalo mangalarga marchador contou para os militares que havia soltado o alazão em um pasto ao lado de sua casa e, pouco depois, percebeu que o animal tinha sido furtado.Após ser acionada, a Polícia Militar distribuiu as características do mangalarga para todas suas equipes, que iniciaram as buscas na tentativa de localizar o cavalo e o autor do furto, que acabou preso, O cavalo foi recuperado e entregue ao dono.Curiosamente, em vez de tentar se esconder, o “ladrão de cavalo” foi para a cidade, montado no animal arreado. Ele foi localizado na Avenida Marechal Deodoro, a via principal do Centro de Januária.De acordo com a PM, ao ser avistado pelos policiais, o suspeito tentou fugir. Mas acabou sendo contido e preso em flagrante.