Chuva de granizo surpreende moradores de Januária, no Norte de Minas

Chuva surpreendeu população de Januária (foto: Pablo Magalhães/divulgação)

Moradores de Januária, às margens do Rio São Francisco, no Norte de Minas, foram surpreendidos na tarde desta quarta-feira (1/9) com uma chuva de granizo, acompanhada de vento forte, depois de enfrentarem o calor no mesmo dia. Não chovia na região havia cinco meses.

A chuva de granizo, acompanhada de ventania, também foi registrada em outros municípios municípios vizinhos de Januária, como Brasília de Minas, São Francisco e Campo Azul (zona rural). Ainda na tarde de hoje, na mesma região, choveu em Pirapora, municípios situados as margens do Velho Chico - como Januária, mas sem granizo.







A tempestade durou pouco tempo, menos de 15 minutos, mas o suficiente para assustar os moradores da cidade, sobretudo, da chegada repentina da chuva.

"Fiquei impressionada. Estou com 67 anos de idade. É primeira vez que vejo uma chuva (de granizo) desse tipo. Eu tinha visto antes, mas não com esta intensidade,", afirmou a aposentada Maria Neuza Mesquita. "Eu achei maravilhoso, coisa da natureza mesmo."





Fenômeno é comum nesta época do ano

Granizo em Januária (foto: Reprodução/Redes sociais) "A gente fica emocionada porque Deus, quando chega, mostra tudo para nós", completou a aposentada, que ficou admirada com as "pedras grandes que caíram do céu".O meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, explica que a chuva de granizo é um fenômeno que costuma ocorrer nesta época do ano em algumas regiões.

"Estamos com um forte calor, uma massa de ar quente que, há duas semanas, está atuando em Minas Gerais. O encontro da massa de ar quente com uma massa de ar frio, que chegou à região do Norte de Minas, foi o responsável pela formação desses núcleos - nuvens chamadas cumulus nimbus, que são comuns nesta época do ano, provocando essas pancadas de chuvas até mesmo com granizo", esclareu Ruibran.

"O fim do inverno e o início da primavera serão marcados por esses pancadões de chuvas de fim de tarde e início da noite", afirma o meteorologista. Ainda segundo ele, nesta quinta-feira poderão ocorrer chuvas fracas nas regiões Leste e Nordeste de Minas Gerais.