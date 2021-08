Pancadas de chuvas podem atingir Minas nesta terça-feira (31/8)

Amanhecer em Belo Horizonte nesta terça (31/8) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta terça-feira (31/8) último dia de agosto, o céu fica nublado, com possibilidade de chuvas na maior parte do estado. Já a umidade do ar sofre ligeiro aumento e deve chegar aos 40% na capital no período da tarde.









No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, há previsão de chuvas fortes, até o período da noite.





Além disso, de acordo com os meteorologistas, a umidade do ar se eleva com o aumento de nebulosidade, e na capital deve ficar em torno de 40%. No Triângulo Mineiro pode chegar aos 30% até o final do dia.





A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Maria da Fé, com 8°C, e a máxima será no Norte com 33°C.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra