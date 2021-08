Final de semana em Minas será de 'alívio' no calor e aumento da umidade

Enretanto, até a segunda (30/8) a taxa de nebulosidade deve aumentar no estado, melhorando os índices de umidade nas regiões mais quentes de Minas. Consequentemente, também pode haver um ligeiro declínio nos termômetros em relação aos dias anteriores, dando uma sensação de “refresco” do calor.

“O ar mais frio que chega a Minas no sábado (27/8), deve entrar pelo Sul do estado e passar ligeiramente por Belo Horizonte, fazendo as temperaturas caírem um pouco, mas sem trazer frio, é mais um refresco mesmo”, explica o meteorologista Claudemir Azevedo.

“Com a queda nos termômetros, a taxa de nebulosidade do ar aumenta, o que contribui para uma melhora na condição do ar, elevando os índices de umidade, que estão abaixo dos 20% em regiões mais quentes do estado”, afirma a meteorologista Anete Fernandes.

“Na última quinta (26/8), a umidade do ar bateu recorde de queda na região do Triângulo Mineiro, chegando a registrar 14% no município de Conceição das Alagoas no período da tarde”, destalha Claudemir. “Com o aumento da nebulosidade, os índices de umidade desta região e do Norte devem ficar em torno de 20% durante todo o final de semana. Já em Belo Horizonte, a previsão é que se mantenha estável em 30%”, ressalta o meteorologista.

Belo Horizonte terá dia de céu claro com algumas nuvens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Ainda de acordo com o Inmet, nesta sexta o céu fica claro a parcialmente nublado na maioria das regiões, exceto no Rio Doce e Mucuri, onde o dia será com maior quantidade de nuvens.

Na capital mineira a menor temperatura foi registrada nesta madrugada na estação meteorológica do Cercadinho, com 16°C. A máxima deve ficar em 29°C. Já no fim de semana as temperaturas podem variar entre 14°C e 26°C.

No Jequitinhonha há possibilidade de chuviscos nesta sexta (27). No Sul de Minas, as chuvas devem chegar no sábado (28), durante o início da noite.

A temperatura mínima do estado nesta sexta foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde, com 9,5°C. A máxima está prevista para o Norte e Triângulo Mineiro, podendo chegar aos 36°C. No sábado e domingo, as temperaturas variam entre 7°C e 33°C nestas regiões.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira