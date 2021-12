Projeto promove troca de lacres de latas de bebidas por cadeiras de rodas

Equipe da Arteris confere 100ª cadeira de rodas antes de doação em Itajubá (foto: Arteris)



A 100ª doação foi encaminhada para Itajubá e recebida por Adélia Oliveira, voluntária do projeto Lacre Social Itajubá. A ação arrecada lacres e já trocou por mais de 30 cadeiras de rodas. “E nós entregamos para diversas entidades da nossa cidade Santa Casa, Paróquia São Benedito, o Caid.” Adélia destaca também a parceria do projeto com a Paróquia Nossa Senhora da Piedade, da Arquidiocese de Pouso Alegre, que recebeu a cadeira de número 100. Nem todos que precisam de uma cadeira de rodas, devido a uma deficiência ou acidente, tem como adquirir esse produto. Para ajudar essas pessoas, foi criado o projeto Lacre Amigo, que entregou, nesta semana, a 100ª cadeira de rodas doada. A campanha 'Lacre Amigo' é uma ação social e de sustentabilidade da concessionária Arteris, que administra a Rodovia Fernão Dias.O cunho social do projeto é ajudar quem precisa. Já a sustentabilidade está na destinação dos lacres, conhecidos como anéis de lata de bebida, em troca das cadeiras. Tudo conta com o apoio da população, que doa esses lacres em pontos de coleta. Ana Carolina do Prado, analista de sustentabilidade da Arteris, diz que, em 2021, foram entregues 14 cadeiras de rodas para instituições de Minas e São Paulo. “E essa semana a gente teve um marco histórico no programa, entregamos a 100ª cadeira, que foi para a Arquidiocese de Pouso Alegre.”A 100ª doação foi encaminhada para Itajubá e recebida por Adélia Oliveira, voluntária do projeto Lacre Social Itajubá. A ação arrecada lacres e já trocou por mais de 30 cadeiras de rodas. “E nós entregamos para diversas entidades da nossa cidade Santa Casa, Paróquia São Benedito, o Caid.” Adélia destaca também a parceria do projeto com a Paróquia Nossa Senhora da Piedade, da Arquidiocese de Pouso Alegre, que recebeu a cadeira de número 100.

Ajuda pode vir ao doar os lacres ou oferecer ponto de coleta





Adélia destaca a importância da sociedade se envolver nessas ações. “É muito bacana mostrar como que com o apoio de todos, com a parceria, a gente consegue fazer o bem.” Empresas e instituições podem se tornar parceiros do Lacre Amigo, como ponto de doação. É só entrar em contato com o setor de sustentabilidade da Arteris ou se Quem quiser pode juntar os lacres em uma vasilha, sacola ou até mesmo garrafa pet. As doações de qualquer quantidade devem ser entregues um dos pedágios da Rodovia Fernão Dias ou nos vários pontos de coleta em minas ou São Paulo. Em Minas, há pontos em Cambuí, Carmópolis de Minas, Lavras, Monsenhor Paulo e Pouso Alegre. Nesse último município, os pontos são: escritório da Arteris (KM 850 da rodovia Fernão Dias), Hospital das Clínicas, Faculdade de Direito do Sul de Minas, Restaurante Balança e Latina Manutenção (BR 459).Adélia destaca a importância da sociedade se envolver nessas ações. “É muito bacana mostrar como que com o apoio de todos, com a parceria, a gente consegue fazer o bem.” Empresas e instituições podem se tornar parceiros do Lacre Amigo, como ponto de doação. É só entrar em contato com o setor de sustentabilidade da Arteris ou se cadastrar no site

Troca que faz bem para a natureza

“A cada 90 kg de lacres, ou 140 garrafas pets de dois litros (cheias de lacres), você pode trocar por uma cadeira de rodas”, cita Ana Carolina. Um exemplo do destino dessa troca é o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que também é ponto de coleta em Pouso Alegre. A instituição é a que mais recebeu as cadeiras de rodas no projeto da Arteris.



Sustentabilidade é a palavra para o destino dos lacres após a troca pelas cadeiras de rodas. Segundo a Arteris, esse item de metal é destinado a “empresas comprometidas com a sustentabilidade e a correta destinação dos resíduos descartados”. Para se ter ideia do quanto a troca no projeto protege o meio ambiente, em 2020 o Hospital das Clínicas conseguiu arrecadar 990kg de lacres para doar à Arteris e recebeu 11 cadeiras de rodas.