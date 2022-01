Polícia procura por suspeito que caminhava exibindo cabeça de homem em BH

Corpo sem cabeça foi encontrado em lote vago na Rua Silveira Lobo, no Bairro Universitário (foto: Google maps)

Uma história macabra foi registrada nesta segunda-feira (17/1), no Bairro Universitário, na Região da Pampulha. Um suspeito exibia a cabeça de outro homem e parecia não se importar com sua atitude. Isso fez com que várias pessoas ligassem para a Polícia Militar, efetuando a denúncia. Um alarme foi expedido e pouco tempo depois, num lote vago na Rua Silveira Lobo, um corpo, sem cabeça, foi encontrado. Militares promovem uma verdadeira caçada ao fugitivo, que desapareceu. A cabeça também não foi encontrada. A vítima seria conhecida, na região, por Lágrima. Uma história macabra foi registrada nesta segunda-feira (17/1), no Bairro Universitário, na Região da Pampulha. Um suspeito exibia a cabeça de outro homem e parecia não se importar com sua atitude. Isso fez com que várias pessoas ligassem para a Polícia Militar, efetuando a denúncia. Um alarme foi expedido e pouco tempo depois, num lote vago na Rua Silveira Lobo, um corpo, sem cabeça, foi encontrado. Militares promovem uma verdadeira caçada ao fugitivo, que desapareceu. A cabeça também não foi encontrada. A vítima seria conhecida, na região, por Lágrima.

O corpo foi encontrado por um pedestre, que estranhou uma clareira no meio do mato, um colchão e um volume encoberto por dois cobertores. A surpresa maior, porque não dizer susto, é que as cobertas encobriam os restos mortais do homem sem cabeça.





Imediatamente foi feita a ligação entre os dois fatos e emitido um alerta na rede da Polícia Militar, para se tentar encontrar e prender o homem que exibia a cabeça pelas ruas do Bairro Universitário. As características do criminoso foram passadas por testemunhas, mas estas são mantidas, pelo menos por enquanto, sob sigilo.





Suspeitas





Segundo informações de uma testemunha, a vítima seria um morador de rua e o crime teria acontecido por vingança, pois, este teria roubado o homem que viria a ser o seu carrasco.





O suspeito que andava com a cabeça foi visto, pela última vez, no Conjunto São Francisco de Assis, depois desapareceu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo peritos da Polícia Civil, corpo está em adiantado estado de decomposição e deve ter sido morto há, pelo menos, uma semana.