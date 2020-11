Homem encontrado sem calças e com a cabeça esmagada em Betim

Corpo foi encontrado caído na rua em Betim (foto: Google Street View/Reprodução)

Um recibo de abastecimento do Posto Vianópolis é a principalda polícia para identificar quem seria o homem encontrado, no começo da madrugada deste domingo (29/11), com a cabeça esmagada a pedradas, caído em frente ao número 230 da Rua Rio de Janeiro, no Bairro Santo Afonso, emSegundo Boletim de Ocorrências da PM, o homem é claro, de estatura média e teria aproximadamente 25 anos.De acordo com policiais militares que estiveram no local, uma testemunha contou que um motoboy, que tinha ido fazer uma entrega em sua casa, o chamou pedindo socorro, pois havia um homem ensanguentado, sem calças, no meio da rua.O homem saiu e se aproximou da vítima. Segundo esta, este ainda respirava. Chamou, então, a PM e o Samu, mas quando estes chegaram no endereço, a vítima já havia falecido.Segundo os peritos, a cabeça da vítima, que tinha o rosto desfigurado, foi golpeada seguidas vezes, possivelmente por uma pedra. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Betim.