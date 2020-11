Polícia flagra drogas em baile funk no Bairro São Lucas

Militares encontraram no local 110 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, cinco tabletes de maconha, 59 buchas de maconha, dois revólveres, munição e dois rádio comunicadores (foto: PMMG/Divulgação)

No combate às aglomerações populares e também aode drogas, militares do 22º Batalhão encerraram umque acontecia na Rua Dr. Camilo Antônio Nogueira, 233, Vila Nossa Senhora da Conceição, região conhecida como Pau Comeu, no Bairro, e apreendeu uma grande quantidade de drogas. Alguns homens, que estavam armados, conseguiram escapar.Tudo começou com uma denúncia anônima feita por moradores da região, que passaram, à Central da PM, informações de que haveriam homens armados no local e também acontecia o tráfico de drogas.Várias viaturas foram enviadas ao local. Com a aproximação daspoliciais, um grande corre-corre. Homens armados foram avistados e policiais militares iniciaram perseguições. Alguns se misturaram à multidão e conseguiram despistar os perseguidores.Outros saltaram telhados, muros e janelas de casas e também conseguiram fugir. Mas numa bolsa deixada para trás pelos fugitivos, foram encontradas as drogas, que foram apreendidas: 110 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, cinco tabletes de maconha, 59 buchas de maconha, dois revólveres calibre 38 e munições, além de dois rádio comunicadores, foram encontrados. O caso foi encerrado no Ceflan 3.