Polícia Civil prende quadrilha de clonagem de carros no interior de Minas

Um dos veículos recuperados foi furtado no último dia 19 e já estava modificado (foto: PCMG/Divulgação)

Seis integrantes de umade clonagem de veículos forampela Polícia Civil, neste sábado (28/11), em, na Região Central de Minas. Com eles, seteforam apreendidos.A delegada Izabella Menegassi, que coordenou a operação, conta=ou que a investigação teve início com denúncia anônima de que veículos clonados estavam rodando na cidade.“Durante a semana, os investigadores realizaram diligências e monitoraram alguns desses veículos, confirmando, em alguns, a questão da propriedade. Diante das informações, acionamos um grupo de apoio com as delegacias regionais de João Monlevade e de Rio Piracicapa e ontem, nos deslocamos. No local, foi constatada a veracidade das denúncias. Além da adulteração, ao checar o registro do veículo original constatou-se que haviam impedimentos por furto ou roubo.”Dois dos veículos, segundo a delegada, tinham sido roubados no início de novembro. Os demais foram furtados ou roubados em Belo Horizonte e Região Metropolitana. “Um deles, o Toyota Corolla apreendido, foi furtado no último dia 19, sendo encontrado já modificado e vendido para um terceiro. Isso demonstra a força da organização, que é muito rápida para adulterar e colocar o produto a venda.”Dos seis presos, quatro foram autuados em flagrante por receptação dolosa. Eles pagaram fiança e responderão pelos crimes em liberdade. Outros dois suspeitos foram autuados em flagrante por comercialização de produtos de crime e encaminhados para o sistema prisional.As investigações apontaram o envolvimento de pelo menos mais três suspeitos em Belo Horizonte, onde a investigação se concentrará daqui em diante. O objetivo, segundo a delegada, é identificar todos os integrantes da organização criminosa.