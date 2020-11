Bombeiros resgatam veado preso em grade em Ribeirão das Neves

Bombeiros retiram animal ferido que estava com uma das patas presa ao portão (foto: BMMG/Divulgação)

Sábado agitado

O sábado (28/11) amanheceu, em Ribeirão das Neves, com um susto para uma família, na Rua Quarenta, 618, Bairro Veneza, próximo ao final do ônibus 6200 e do Condomínio Nossa Fazenda, acordada com um barulho, forte, no portão da casa, como se esta estivesse sendo invadida. Mas quando o dono da casa foi verificar, se surpreendeu ainda mais. Não se tratava de um ladrão, mas sim um animal selvagem, um veado, que estava se debatendo, pois estava preso no portão.Imediatamente o Corpo de Bombeiros foi chamado. O animal, que estava com uma das patas presa no portão, apresentava sangramento e, por isso, os moradores foram instruídos a não se aproximarem do mesmo. Nesses casos, segundo o Corpo de Bombeiros, o animal pode se tornar agressivo, com a aproximação de um estranho e se sentir ameaçado, podendo causar um acidente.Segundo os bombeiros, o resgate foi delicado, pois foi constatado que o animal estava com com sangramento bastante significativo em uma das patas. Por segurança, o vão das barras do portão foram expendidas, para soltar a pata do animal.Este se mostrava bastante agitado. Foi retirado com segurança, sem causar novas lesões. O ferimento foi tratado no local, com um curativo para tentar conter o sangramento.Próximo à casa existe uma mata. Por causa do ferimento, o veado será encaminhado para o Ibama. Posteriormente deverá ser solto na mesma mata, que seria seu habitat natural.A manhã deste sábado (28/11) se mostrou bastante agitada. Por volta de 9h, outro chamado para o Corpo de Bombeiros, agora de Lagoa Santa, para resgatar uma grande garça preta no quintal da casa da Rua Cecília Meireles, 290, Condomínio Morada do Lago, próximo à ponte do Rio das Velhas. Bombeiro confirmaram que o animal tinha um ferimento causado por um anzol que estava preso em seu corpo, agarrado em um emaranhado de linha de pesca.Em Montes Claros, plantonistas do bombeiros se surpreenderam quando um homem chegou ao quartel com um urutau, ave conhecida no norte de Minas por “mãe-da-lua” ou “emenda-toco”, que estava no quintal de sua casa. O animal estava ferido.O urutau é uma ave de hábitos noturnos, cuja alimentação constitui-se basicamente de insetos que apanha em pleno voo, podendo comer também animais de pequeno porte. É uma ave extremamente calma e não se assusta facilmente. Ela utiliza a sua plumagem para se camuflar, permanecendo estático por longos períodos.A ave é geralmente confundida com pedaços de madeira, galhos de árvore e troncos diversos, devido á semelhança de sua plumagem. Foi encaminhada ao IBAMA para ser submetido a uma avaliação específica e posterior soltura em seu habitat natural.Para efetuar o resgate, bombeiros usaram um bastão isolado apropriado para trabalhos em locais energizados. Com isso, conseguiram com que o animal passasse em segurança do fio para o bastão, facilitando o resgate. A ave, que havia fugido de uma gaiola, foi entregue ao dono.O Corpo de Bombeiros aproveita a situação dessa calopsita, para fazer um alerta. Orienta a população que, quando depararem com uma situação semelhante que envolva a rede elétrica, não tentem retirar o animal evitando assim risco de choque elétrico e morte. Pedem que entrem em contato, imediatamente com o telefone 193.