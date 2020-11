Homem despenca de 15 metros na Cachoeira do Tabuleiro, na Serra do Cipó

(foto: CBMMG/Divulgação)

(foto: CBMMG/Divulgação)

Encontra-se internado, no Hospital do Pronto Socorro (HPS), o homem de 28 anos quecerca de 15 metros, nao, no Parque da, em Conceição do Mato Dentro. O acidente ocorreu na tarde desse sábado e a vítima sofreu diversas fraturas.O homem é praticante de, modalidade também conhecida como pêndulo humano. É uma modalidade semelhante ao bungee jumping, que ao invés de utilizar cordas elásticas, usam cordas semi-elásticas, sendo que a diferença é a maneira de como estas são presas no corpo do praticante, ou seja, de uma maneira mais elaborada, o que permite um movimento pendular.Segundo relato dos bombeiros, o homem caiu num local onde muitas pedras estão próximas à superfície da água. Com o impacto nas pedras, a vítima teve fraturas expostas nos braços e pernas e foi encontrado inconsciente.O primeiro socorro foi feito por um bombeiro do Amapá, que estava em férias na região. Para o resgate foi necessário o helicóptero Arcanjo da corporação de Minas, que trouxe a vítima para o HPS, em Belo Horizonte. Ele está em observação.