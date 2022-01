Nova Lima detalha programa de ajuda aos atingidos pelas chuvas

De acordo com a prefeitura, o Projeto de Lei contempla:

Após a reunião desta segunda-feira, a proposta tramitará no Conselho Municipal de Assistência Social e, depois, na Câmara Municipal. Após aprovação, a Prefeitura vai divulgar os critérios e formas de acesso ao programa.

As chuvas da última semana deixaram famílias ilhadas em alguns bairros do município. Muitas precisaram ser resgatadas de barco pelos bombeiros , em Honório Bicalho. No distrito de Sebastião das Águas Claras, região conhecida como Macacos, pessoas e locais ficaram isolados, com falta de luz e água, além de um rio de lama que invadiu as ruas.