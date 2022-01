Após chuva, moradores de Nova Lima enfrentam lama e lixo nas ruas

Moradores estão deixando móveis danificados pelas chuvas nas ruas do bairro (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Com a volta do sol e as horas sem chuva, os moradores do bairro Honório Bicalho, em Nova Lima, na Grande BH, começaram a limpar suas casas depois da enchente. O nível do Rio das Velhas chegou a subir mais de dois metros nas chuvas do fim de semana.

Agora, sem as chuvas, as ruas do bairro estão tomadas de lama e sujeira. A reportagem doflagrou móveis e outros objetos espalhados, além do mau cheiro na região.

Comerciantes e moradores tentam calcular o prejuízo causado pela enchente. Lucas Alexandre, de 32 anos, precisou descartar pelo menos 50 litros de açaí de sua loja. “Ainda não contabilizei tudo, mas perdi todos os equipamentos da lanchonete”, disse ele.

A dona de casa Márcia Belicio, de 48 anos, está tirando lama de dentro de casa e procurando um de seus gatos, que se perdeu durante as chuvas. “Meu esposo viu o meu gatinho. Ele deve estar escondido, ele é espertinho. Vi muitos animais perdidos, no meio da rua.”

A dona de casa Márcia Belicio viu muitos cachorros perdidos na rua (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

A salgadeira Adriana Gonçalves, de 43 anos, perdeu todas as roupas e móveis com a enchente. “Só sobrou o que colocamos mais no alto”, disse ela. Adriana ainda não conseguiu voltar para casa porque a força da água derrubou as janelas e portas. “Não tem como eu voltar para cá”, afirmou.

Adriana saiu de casa no sábado (08/01) e saiu de casa às 18 horas. “Ninguém avisou nada. Defesa Civil não avisou nada. A água subiu de uma vez. Não deu tempo de tirar nada”, falou. Até agora, a salgadeira só recebeu ajuda de uma prestadora de limpeza urbana. “Até mesmo ferramentas de limpeza foram doados por meus amigos, que também tiveram prejuízos”.





Após chuva, moradores de Nova Lima enfrentam lama e lixo nas ruashttps://t.co/RJ27JrXn3r pic.twitter.com/THBqN4m3t6 — Estado de Minas (@em_com) January 12, 2022

A Prefeitura de Nova Lima enviou tratores para ajudar na limpeza das ruas. Além disso, as forças de segurança, a população e voluntários estão ajudando nas regiões mais afetadas. Funcionários da prefeitura estão no local realizando cadastro para levantar as demandas das famílias.

Prefeitura enviou tratores para ajudar na limpeza das ruas (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Os animais estão sendo resgatados por meio da parceria entre a prefeitura, o Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD) e o petshop “Do Bem Pet”. Após realização de triagem, os animais resgatados serão devolvidos a seus tutores.