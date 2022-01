Bombeiros procuram homem que desapareceu após nadar na Lagoa da Pampulha

Equipe dos bombeiros usa barco para percorrer o trecho onde o homem foi visto (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Mais uma vez, o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para resgatar uma pessoa desaparecida após entrar na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A ocorrência começou na manhã desta quarta-feira (12/1).









Testemunhas disseram aos bombeiros que chamaram o homem, que não quis sair da água. Ele estava perto de uma barreira de contenção de sólidos usada na despoluição da lagoa.









(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

“No local, a equipe foi informada que o homem foi visualizado tentando sair da onde se encontrava nadando. Mas veio a submergir e depois não foi mais visto, já se encontrando há mais de uma hora submerso”, informou a corporação.





Militares percorrem a lagoa de barco à procura do homem.





Este é o quarto caso semelhante registrado na Lagoa da Pampulha em menos de um mês. O segundo no qual a vítima foi vista nadando antes do sumiço.





Em 23 de dezembro, um cadáver visto na correnteza do córrego que passa pela Avenida Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Bandeirantes, foi arrastado até a lagoa, no Parque Ecológico. Quando os bombeiros chegaram ao local para o resgate, tiveram que afastar três jacarés que estavam próximos à vítima





No dia 24, véspera do Natal, outra ocorrência. O corpo de um homem, com sinais de violência, foi recolhido na lagoa na altura do Bairro Jardim Atlântico. Após a perícia da Polícia Civil, ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de BH.





Em 31 de dezembro, um jovem de 25 anos foi visto mergulhando no espelho d’água e desapareceu. Os bombeiros fizeram intensas buscas e localizaram a vítima na manhã de 3 de janeiro, às margens da lagoa . O corpo foi reconhecido por familiares.