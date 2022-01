Corpo achado na Pampulha é de homem que mergulhou na véspera do réveillon

Corpo foi encontrado às margens da lagoa na manhã desta segunda, perto da Estação do Move Pampulha (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Foi confirmado que o corpo encontrado às margens da Lagoa da Pampulha na manhã desta segunda-feira (3/01) é do rapaz que era procurado desde a manhã de 31 de dezembro após ter sido visto mergulhando no espelho d’água.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo estava perto da Estação do Move Pampulha, próximo ao número 18.001. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil foram acionados.













Corpo encontrado na Lagoa da Pampulha é de homem que mergulhou em 31 de dezembro. Aspirante Elias Cristovam de Souza Júnior, do Corpo de Bombeiros, fala sobre o caso: pic.twitter.com/Xq8Ef5sLUm — Estado de Minas (@em_com) January 3, 2022

De acordo com o aspirante Elias Cristovam de Souza Júnior, uma família já havia comparecido ao local das buscas suspeitando de que um parente deles seria a vítima. “Foram feitos trabalhos de busca durante todo o fim de semana. Hoje pela manhã o corpo flutuou e foi identificado pelos familiares como sendo desse jovem, do sexo masculino, de 25 anos”, contou. O nome do homem não foi divulgado.





No último dia 23, um cadáver visto na correnteza do córrego que passa pela Avenida Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Bandeirantes, foi arrastado até a lagoa, no Parque Ecológico.





Quando os bombeiros chegaram ao local para o resgate, tiveram que afastar três jacarés que estavam próximos à vítima.





No dia 24, véspera do Natal, outra ocorrência. O corpo de um homem, com sinais de violência, foi recolhido na lagoa na altura do Bairro Jardim Atlântico. Após a perícia da Polícia Civil, ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de BH.