Buscas por homem que teria se afogado na Lagoa da Pampulha entram no 3º dia

Mergulhadores dos bombeiros preparados para entrar em ação nas buscas na Lagoa da Pampulha (foto: CBMMG/Divulgação)

Pelo terceiro dia consecutivo, soldados do Corpo de Bombeiros fazem buscas por um homem que teria pulado na Lagoa da Pampulha, próximo ao vertedouro, e desaparecido. A partir de agora, entram em cena os mergulhadores.

As buscas tiveram início no final da manhã de sexta-feira (31/12), quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de um ciclista, que contou ter visto um homem tirando a roupa e pulando na lagoa. Segundo a testemunha, ele teria nadado por alguns instantes e mergulhado, mas não retornou à tona.

O ciclista contou que correu para a beirada da lagoa e encontrou as roupas do homem e decidiu acionar o Corpo de Bombeiros.

As buscas, desde então, estão concentradas nas proximidades do vertedouro. Os bombeiros trabalham com a possibilidade de que o homem tenha sido tragado para dentro do vertedouro.