População atingida pelas chuvas em Fabriciano aguarda chegada de doações

Na terça-feira (11/01), voluntários percorreram áreas alagadas em Fabriciano, ajudando quem estava ilhado (foto: PMCF/Divulgação ) As vítimas das fortes chuvas que atingiram Coronel Fabriciano desde a sexta-feira (7/1) estão precisando de ajuda. Além das chuvas, as pessoas que estão nos abrigos sofreram com a cheia do Rio Piracicaba.

Todas essas pessoas estão sendo atendidas de forma integral pela prefeitura, com serviços de acolhimento, cadastro e levantamento das demandas, alimentação, guarda de pertences e abrigo, para quem necessitar. Na cidade, foram montados três pontos de apoio.

Com o fim das chuvas e o nível do Rio Piracicaba baixando, nos próximos dias todas essas pessoas voltarão para as suas casas e continuarão precisando de ajuda, que já está sendo organizada por entidades de classe, igrejas, grupos de amigos e empresários.

Na cidade, vários pontos de coleta de donativos já estão preparados para receber os itens mais necessários nesse momento: materiais de limpeza (rodos, vassouras, água sanitária, sabão), de higiene pessoal (sabonete, papel higiênico, fraldas descartáveis) e roupas de cama (lençóis, fronhas).

Algumas entidades também fazem campanha para arrecadar alimentos não perecíveis, demais itens e valores em dinheiro para suprir outras demandas das famílias afetadas.

Pontos de arrecadação de donativos

Sede da Acicel-CDL

Rua José Anastácio França, 78, Centro.

Atendimento de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.

Para doações em dinheiro (PIX), dúvidas ou agendar a coleta de itens, ligue (31) 9.7524-3594.

Sede do 5º Pelotão de Bombeiros Militar:

Avenida Tancredo Neves, 4575, Caladinho.

Diocese Itabira-Fabriciano

Paróquia Santo Antônio (Melo Viana) e Igreja Bom Pastor (Giovannini).

Colégio João Calvino

Avenida Acesita (Nazaré)

Igreja Batista Nacional:

Rua Araruama, 372 (Giovanini)

1ª Igreja Presbiteriana:

Rua Presbiteriana, 182 (Nazaré)