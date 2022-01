Garoto de 11 anos com Down é a 1ª criança vacinada contra COVID em Varginha

Antônio, de 11 anos, foi a primeira criança a ser imunizada em Varginha (foto: TV Alterosa Sul de Minas) A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, deu início nesta segunda-feira (17/1) à vacinação contra a COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos. Com 11 anos e Down, o garoto Antônio foi o primeiro desse grupo a receber a imunização contra a doença pandêmica.





De acordo com a gestão municipal, as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e/ou deficiências permanentes são as primeiras da fila. Antônio foi o primeiro a chegar à Policlínica Central para receber o imunizante contra o novo coronavírus.

Ele estava acompanhado do pai, que demostrou muita alegria ao ver o filho sendo vacinado. “Enfim, essa vacina chegou para as nossas crianças. Meu filho tem síndrome de down e foi o primeiro a ser imunizado. É muito gratificante”, diz Antônio Gonçalves, motorista.

Nesta terça-feira (18/1), a prefeitura vai inaugurar a Unidade Central de Vacinas e segue vacinando as crianças da cidade. “Aguardávamos com ansiedade por esse momento histórico, de podermos avançar na proteção de nossas crianças", iniciou o prefeito Verdi Melo.





"Esperamos contar com remessas maiores e sucessivas de imunizantes, viabilizando o avanço cada vez maior na cobertura vacinal de nossa população. Continuem tomando cuidados máximos na prevenção contra COVID-19. Venceremos”, complementou.

Em Varginha, 245.071 doses da vacina contra a COVID-19 já foram aplicadas, sendo 111.530 moradores imunizados com a primeira aplicação e 104.333 com a segunda. Mais de 26 mil pessoas receberam a dose reforço e outras 2.615 vacinaram com a dose única.