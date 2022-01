Não é hora de politizar, fala Zema ao dizer que sobram vacinas contra COVID

Romeu Zema, governador de Minas Gerais, durante entrevista nesta quinta-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, afirmou nesta quinta-feira (27/1), ao tratar da situação da pandemia de COVID-19 em Belo Horizonte, que saúde não se politiza. Além disso, o governante garantiu a oferta de vacinas contra o coronavírus e que falta "responsabilidade".









Nessa quarta-feira (26), o médico infectologista Carlos Starling, integrante do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de BH, fez um desabafo e culpou o governo federal devido à imunização tardia de crianças de cinco a 11 anos de idade . A vacinação deste grupo foi questionada com acusações sem provas de possíveis efeitos colaterais danosos, o que foi rechaçado por Zema.





"Lembro que quem não é responsável acaba afetando a vida dos outros, expondo os outros desnecessariamente aos riscos e atrapalhando o andamento inclusive do nosso trabalho. Nós estamos com aquele programa de reduzirmos a fila das cirurgias eletivas, e toda vez que você destina mais profissionais, mais recursos, leito para atender COVID, é menos eletiva que é realizada e menos pessoas que poderiam ser salvas. Então, não é hora de politizar saúde, saúde é assunto para quem é da área, para quem estudou, para que se formou nisso. Caso contrário, talvez não devesse ter nem formatura de médico, esse tipo de formação, já que não serve para nada, como algumas pessoas parecem dizer", completou.





COVID em Minas





Nesta quinta-feira (27), Minas teve 34,420 casos de coronavírus em 24 horas e 55 óbitos neste período. Foi a sexta vez desde o início da pandemia que Minas passa a marca de 25 mil novos casos de COVID-19 em um dia.

As outras vezes foram justamente nos últimos dias: sábado (23), com 26.136; sexta (22), com 26.977; quinta-feira (20), quando 25.939 novos contaminados foram registrados em apenas 24h; quarta-feira (19), com 27.683. e nessa quarta-feira (26), com 36.383, número recorde.





Com os números desta quinta, Minas chegou a 57.093 mortes pela COVID-19 e um total de 2.609.256 infecções. Por conta dos novos diagnósticos, 212.637 pacientes estão em acompanhamento, enquanto 2.339.526 são considerados casos recuperados.





Vacinação

Ainda de acordo com dados do Governo de Minas, o estado tem 78,55% da população total imunizada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 74,30% com a segunda ou com a dose única. A cobertura da dose de reforço é bem menor em relação aos outros dois dados: 21,86%. Ao todo, mais de 2,5 milhões de mineiras e mineiros estão atrasados e precisam buscar a vacinação.