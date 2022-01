Deputado bolsonarista apoia empresário que pagou carros de som antivacina

“O Brasil hoje viu um cidadão e empresário que simplesmente resolveu pagar, do seu bolso, carros de sons para esclarecer sobre a vacinação infantil… porque a imprensa só trabalha para ganhar dinheiro e é contra o governo Bolsonaro. E esse patriota aqui trabalha para esclarecer a população sobre seus direitos”, disse o parlamentar.

Em seguida, o empresário se apresenta como Hélcio Hugendobler, dono de uma loja de autopeças. No vídeo ele diz que a ideia surgiu para esclarecer e tirar as dúvidas dos pais. “Nós temos o direito, os pais de todo o Brasil têm direito de decidir se vão vacinar os filhos ou não”, afirmou.





Na manhã dessa quarta-feira (26/11), um carro de som foi apreendido e levado para um depósito em Novo Hamburgo. Em vídeos, que viralizaram nas redes sociais, é possivel ver o carro que trazia a seguinte mensagem: “Precisamos entender que não é obrigatória a vacina experimental em nossos filhos”.





Os condutores do carro foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento do município e depois liberados. Bibo criticou a ação da Polícia Militar (PM).





“Viu só, nada demais. Não aconteceu nada. Eu fico chateado, como cidadão, vocês todos que aqui estão lutando por levar simplesmente verdade para as pessoas e acabam se incomodando. Mas nós não vamos desistir da luta! Vamos continuar lutando!”, disse.





De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), as vacinas para crianças entre 5 e 11 anos contra a COVID são submetidas aos mesmos testes e rigor do que os imunizantes para adultos, e são seguras e eficazes. Ou seja, as doses não são experimentais.