Bolsonaro vai fazer visitas a cidades mineiras em companhia de Carlos Viana

Senador Carlos Viana anuncia visitas de Bolsonaro a Minas Gerais (foto: Reprodução/Carlos Viana )

Em sua pré-campanha na disputa pelo governo de Minas , o senador Carlos Viana (PL) contará com um "reforço", que poderá facilitar para que ele seja mais conhecido pelo eleitorado: visitas do presidente Jair Bolsonaro (PL) a cidades mineiras, que serão intensificadas para a realização de eventos que visam inciar e mostrar ações e obras do governo federal no território mineiro.

Apesar do "caráter administrativo", as viagens não deixarão de ter influência eleitoral, contando com a presença de Viana.

A primeira das visitas presidenciais programadas a Minas para este ano acontecerá nesta quinta-feira (14/02), quando Bolsonaro, que vai concorrer à reeleição, irá a João Pinheiro, no noroeste do estado.

O objetivo é a realização de uma cerimônia de regularização fundiária em Minas Gerais, marcada para o Estádio José Carlos Romero, na cidade do noroeste mineiro. O pré-candidato do PL, e líder do governo no Senado, vai integrar a comitiva presidencial na viagem.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta semana, Carlos Viana disse que deixou o MDB e se filiou ao PL, a convite do presidente da República, para ser o candidato a governador de Minas apoiado por Bolsonaro.

Viana disse que na mesma oportunidade do acerto da candidatura, Bolsonaro perguntou o que o senador mineiro reivindicava do presidente da República. "Eu quero uma agenda (de visitas ao estado). Vamos a Minas Gerais. Precisamos prestigiar mineiros", afirmou o senador e pré-candidato a governador.

Ele informou que Bolsonaro vai a Uberaba, no dia 30 de abril, para a abertura oficial da Expozebu, que volta a ser realizada no formato presencial depois de ser promovida dois anos com atividades transmitidas pelo sistema virtual, por causa da pandemia da COVID-19.

Anunciou também que o presidente fará outras viagens a Minas para se reunir com lideranças, visitar e autorizar obras em Governador Valadares (Leste do estado), Montes Claros (Norte de Minas), Belo Horizonte e no Vale do Jequitinhonha.

Questões que serão tratadas por Bolsonaro em Minas

De acordo com o senador do PL, entre as questões a serem tratadas na programação de visitas de Jair Bolsonaro a Minas estão a liberação de recursos para a continuidade das obras do metrô de Belo Horizonte, a duplicação da BR-381 (ligação entre Belo Horizonte e Governador Valadares), o início das obras de pavimentação da BR-367, trecho entre Salto da Divisa e Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, e a liberação de verbas federais para a construção da Barragem do Rio Jequitaí (no município homônimo), no Norte de Minas.

Em entrevista ao Estado de Minas, Viana assegurou que a visita de Jair Bolsonaro a Montes Claros no dia 10 de maio está "pré-agendada" e ainda depende de acerto com o cerimonial da Presidência da República.

Segundo o senador, o objetivo da visita é o lançamento, em Montes Claros, de uma grande programação de pavimentação asfáltica para os municípios do Norte de Minas, com o investimento de R$ 180 milhões do governo federal.

A atividade deverá contar com a participação de todos os prefeitos da área mineira da Sudene e de dirigentes de sindicatos rurais da região. "Teremos as caravanas e motociatas, que virão do interior, todas para mostrar apoio ao presidente", disse.

"Esta será uma das pelo menos três agendas que o (presidente Jair) Bolsonaro fará junto comigo em Minas Gerais. Vamos visitar Montes Claros, o que é um compromisso que tenho com o Norte de Minas, Governador Valadares, no Leste do estado, e também devemos ter uma visita do presidente a Belo Horizonte, em data ainda ser marcada", assegurou o senador do PL.

Carlos Viana informou que está tentando "uma fala especial" ou uma visita do presidente da República ao Vale do Jequitinhonha, em junho, para o início das obras de asfaltamento da BR-367, no trecho entre Salto da Divisa e Jacinto (67 quilômetros).



Ele disse que já foi feito o acerto para que a pavimentação do trecho seja realizada por um batalhão de engenharia do Exército, com recursos da R$ 70 milhões, inseridos no Orçamento da União.